Germania, nel 2023 la capacità produttiva delle case auto tedesche scesa sotto il 70%

Lo scorso anno gli stabilimenti di Volkswagen, Bmw, Mercedes e di altre case automobilistiche in Germania hanno operato a poco più di due terzi della capacità produttiva, come rivela un'analisi condotta per Dpa dallo specialista di dati Marklines. I dati mostrano che le fabbriche avrebbero potuto produrre fino a 6,2 milioni di auto all'anno, ma a causa della debolezza della domanda del mercato, nel 2023 la cifra era di poco superiore a 4,1 milioni. Marklines evidenzia grandi differenze tra i vari stabilimenti. Mentre la Porsche di Stoccarda era quasi pienamente operativa nel 2023, con poco meno del 100% della sua capacità, e anche l'Audi di Ingolstadt e la Bmw di Monaco hanno raggiunto circa il 90%, lo stabilimento Opel di Eisenach non ha raggiunto nemmeno il 30% della sua capacità. Anche lo stabilimento Ford di Colonia ha utilizzato solo poco più di un terzo della sua capacità.

Lo stabilimento principale di Opel a Russelsheim, invece, ha raggiunto il 60%. Altri grandi stabilimenti, tra cui quelli di Volkswagen e Mercedes-Benz a Wolfsburg e Sindelfingen, hanno prodotto solo il 50% circa della loro capacità. Lo stabilimento di Tesla a Grunheide, vicino a Berlino, inaugurato nel 2022, ha raggiunto solo il 51%. A causa del basso utilizzo, diversi produttori hanno recentemente ridotto la produzione. Audi sta valutando di interrompere la produzione di veicoli elettrici a Bruxelles, con la possibile chiusura dell'impianto. Nel frattempo, Volkswagen ha eliminato i turni di notte in diversi siti produttivi, riducendo la capacità di un quarto. Ford aveva già annunciato nel 2022 la chiusura dello stabilimento di Saarlouis, nel sud-ovest della Germania, entro la fine del 2025.