Germania, nell'automotive a fine III trimestre 2025 tagliati 48.700 posti di lavoro (-6,3%)

L'industria tedesca ha recentemente registrato significativi tagli di posti di lavoro. L'industria automobilistica e stata particolarmente colpita. Alla fine del terzo trimestre del 2025, il settore impiegava oltre 48.700 persone in meno rispetto all'anno precedente. Secondo l'Ufficio federale di statistica (Destatis), cio rappresenta un calo del 6,3%, il calo piu significativo tra i principali settori industriali con oltre 200.000 dipendenti. Con 721.400 dipendenti, il numero di persone impiegate nell'industria automobilistica ha raggiunto un minimo storico: l'ultima volta che si e registrato un calo di personale era stato alla fine del secondo trimestre del 2011 (718.000). Ciononostante, in termini di numero di dipendenti, l'industria automobilistica rimane il secondo settore industriale piu grande dopo l'ingegneria meccanica, che impiegava circa 934.200 persone alla fine del terzo trimestre del 2025. Per fare un paragone: nel settore manifatturiero nel suo complesso erano impiegate circa 5,43 milioni di persone, con un calo di 120.300 unita, pari al 2,2%, in un anno.

Nell'industria automobilistica, i fornitori sono significativamente piu colpiti dai tagli occupazionali rispetto alle case automobilistiche stesse. Alla fine del terzo trimestre di quest'anno, queste ultime impiegavano 446.800 persone nella produzione di veicoli a motore e motori per veicoli a motore, con un calo del 3,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel settore dei fornitori per la produzione di carrozzerie, sovrastrutture e rimorchi, il calo dell'occupazione e stato del 4,0%, raggiungendo le 39.200 unita. Il calo e stato notevolmente piu elevato nel settore dei fornitori per la produzione di parti e accessori per veicoli a motore, pari all'11,1% nello stesso periodo. Questo settore impiegava quasi 235.400 persone. Altri fornitori esterni al settore automobilistico, come quelli coinvolti nella produzione e nella ricostruzione di pneumatici, non sono stati inclusi nella valutazione. Non solo nell'industria automobilistica e nei suoi fornitori, ma anche in altri importanti settori industriali, si sono verificati di recente tagli di posti di lavoro.

Nella produzione e lavorazione dei metalli, il numero di dipendenti e diminuito del 5,4% in un anno, attestandosi a 215.400 unita alla fine del terzo trimestre del 2025. Nella produzione di apparecchiature per l'elaborazione dati, prodotti elettronici e ottici, il numero di dipendenti e diminuito del 3,0%, attestandosi a 310.300 unita, nello stesso periodo. Il calo dell'occupazione e stato leggermente superiore alla media anche nell'industria delle materie plastiche (-2,6%, a 321.400 unita) e nella produzione di prodotti in metallo (-2,5%, a 491.500 unita).

Come nella media di tutti i settori, anche il numero di dipendenti nell'ingegneria meccanica e diminuito del 2,2% in un anno: alla fine del terzo trimestre del 2025, circa 934.200 persone erano impiegate in questo settore. Il calo dell'occupazione e stato inferiore alla media nell'industria chimica (-1,2% a 323.600 persone) e nella produzione di apparecchiature elettriche (-0,4% a 387.500 persone). Al contrario, l'industria alimentare e stato l'unico grande settore industriale in cui il numero di dipendenti e aumentato di 8.800 unita, ovvero dell'1,8%, raggiungendo le 510.500 unita alla fine del terzo trimestre del 2025, rispetto all'anno precedente.