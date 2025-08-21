Germania, numero auto raggiunge livello record: 590 ogni mille abitanti. Cambiamento mobilità però è in ritardo

Nonostante i continui sforzi per promuovere una transizione verso un trasporto più sostenibile, il numero di auto in Germania continua ad aumentare. All'inizio di quest'anno, l'Ufficio federale di statistica tedesco Destatis ha contato 590 autovetture ogni 1.000 abitanti, in aumento rispetto alle 588 del 2024 e alle 587 del 2023, ha dichiarato oggi in una nota. La densità delle auto è aumentata costantemente dal 2008, ha riferito Destatis, citando i dati dell'Autorità federale per i trasporti (Kba) e i propri calcoli. Anche il numero totale di auto immatricolate ha raggiunto un livello record.

Al 1° gennaio, in Germania erano immatricolate 49,3 milioni di autovetture, un numero mai registrato prima, secondo Kba. La densità di veicoli più elevata è stata registrata nel Saarland, con 646 veicoli ogni 1.000 abitanti, seguita da Renania-Palatinato (641) e Baviera (635). Al contrario, le città-stato hanno registrato i valori più bassi: Berlino (334), Brema (427) e Amburgo (435). Rispetto all'anno precedente, la densità di veicoli è aumentata in quasi tutti i Lander tedeschi. La Baviera è rimasta invariata, mentre si sono registrati cali nelle tre città-stato e in Assia, dove la densità di auto, superiore alla media, è leggermente scesa da 623 a 622.