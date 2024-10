Germania, previsione vendite auto elettriche da incubo: a fine 2024 sarà -29% per le Bev

Secondo le ultime rilevazioni dell'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (VDA) la produzione e le esportazioni sono in una fase critica in Germania. Questo anche per effetto della forte discesa delle immatricolazioni di modelli elettrici, che risulta superiore alle previsioni. I trend per l'anno in corso indicano infatti che a fine 2024 nel Paese dovrebbero risultare sole 372.000 immatricolazioni di veicoli a batteria, cioè il 29% in meno rispetto all'anno scorso. In un suo precedente rapporto VDA aveva ipotizzato che si sarebbe toccata quota 393.000 per le vendite di nuove auto elettriche a fine 2024, cioè il - 25% rispetto al 2023.

La causa a monte di questa vera e propria 'crisi' dei Bev in Germania, sottolinea l'Associazione dell'industria automobilistica, è attribuibile allo stop dei finanziamenti per le auto elettriche deciso dal Governo lo scorso anno. Complessivamente nei primi 9 mesi del 2024 in Germania sono state costruiti circa 3,11 milioni di veicoli, valore inferiore dell'1% rispetto al livello dell'anno precedente e addirittura del 13% in meno rispetto al 2019, quindi ante Covid. Vda segnala che le esportazioni si sono sviluppate leggermente meglio. Nei primi nove mesi sono state vendute all'estero 2,42 milioni di automobili tedesche, il 3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso ma ancora quasi il 10% in meno rispetto al livello pre-crisi del 2019.