Germania, ecco prime misure per rilancio economia: anche detrazioni fiscali elevate per l'acquisto di auto aziendali EV

Mercoledì il governo tedesco dovrebbe discutere e approvare le misure per il rilancio dell'economia approntate dal ministro per le finanze e vicecancelliere federale Lars Klingbeil, lo riportano diversi organi di stampa. Tra le misure principali ci sono sgravi fiscali per le imprese, in particolare per il triennio 2025-2027 Klingbeil punta a detrazioni per le imprese che investono fino al 30%. Prevista anche una diminuzione dell'imposta sull'imprese dal 15 al 10%, ma a partire dal 2028, quando si concluderà l'intervento per favorire gli investimenti. Il provvedimento contiene anche detrazioni fiscali più consistenti per investimenti nella ricerca scientifica e per l'acquisto di auto aziendali completamente elettriche, dal giugno 2025 al dicembre 2027. Nel 2025 lo sgravio per le imprese è stimato in 2,5 miliardi di euro, mentre nel 2026 sarà di 8,1 miliardi di euro. Approvate le misure al governo, inizierà l'iter parlamentare al Bundestag e poi al Senato federale.