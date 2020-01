Germania, produzione auto ai minimi da 23 anni

(Teleborsa) - In difficoltà il comparto automobilistico tedesco nel 2019, con livelli così bassi che non si vedevano dal 1996. Il bilancio dell'anno appena trascorso, illustrato dalla Federazione industriale tedesca Vda, non è appunto dei migliori, con 4,7 milioni di unità vendute, vale al dire il 9% in meno rispetto all'anno precedente.

A deprimere il settore sono state le esportazioni, con una domanda internazionale in flessione del 9% mentre nel mercato interno si è registrato un aumento delle vendite del 5%, miglior dato da circa 20 anni.