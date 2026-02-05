Germania, produzione record elettriche nel 2025 (+23%), ordini in aumento per l'industria auto tedesca

«La produzione nazionale di auto elettriche ha raggiunto un livello record, il che dimostra in modo impressionante e chiaro che l'industria automobilistica tedesca sta portando avanti con determinazione la mobilita elettricà e la mobilità a impatto climatico zero - commenta Hildegard Muller, presidente della Vda -. Ora è fondamentale che i responsabili politici migliorino ulteriormente le condizioni quadro affinchè misure come i nuovi sussidi per la mobilità elettrica non si trasformino in successi di breve durata.

In particolare, abbiamo bisogno di piu opzioni di ricarica per auto elettriche e veicoli commerciali, di un'espansione coerente della rete elettrica, di elettricità di ricarica piu economica e di un migliore accesso alle materie prime fondamentali per la trasformazione. Inoltre, l'aumento sostenibile della mobilità elettrica in Germania richiede condizioni commerciali competitive a livello internazionale per le aziende».