Germania punta ad accordo su motori a combustione prima del vertice UE di giovedì

BRUXELLES - La Germania confida in una rapida risoluzione del conflitto all’interno dell’Unione Europea sull’eliminazione graduale del motore a combustione interna nelle nuove automobili a partire dal 2035, ha dichiarato martedì a Bruxelles un alto funzionario tedesco. Anna Lührmann, ministro di Stato per l’Europa presso il Ministero degli Esteri tedesco, ha dichiarato di ritenere che la questione sarà risolta prima del vertice Ue di Bruxelles che inizierà giovedì. La Lührmann ha parlato dopo aver partecipato alle discussioni in preparazione del vertice. Dopo aver inizialmente accettato il divieto di vendita di auto con motori a combustione, il ministro dei Trasporti tedesco Volker Wissing ha dichiarato che Berlino insisterà per ottenere un’esenzione per le auto e i furgoni alimentati con carburanti a zero emissioni. «Abbiamo bisogno di carburanti e-fuel, perché non c’è un modo alternativo per far funzionare la nostra flotta esistente in modo neutrale dal punto di vista climatico», ha dichiarato il 1° marzo all’emittente pubblica tedesca Ard.

Il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno concordato il divieto di vendita per il 2035 nell’autunno dello scorso anno, ma la riunione prevista all’inizio del mese per la conferma del divieto è stata rinviata a causa dell’opposizione tedesca. L’opposizione è guidata dal Partito Liberale Democratico (FDP), di cui Wissing è membro. Martedì Lührmann, membro dei Verdi tedeschi, ha sottolineato che l’accordo raggiunto a porte chiuse tra i rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, degli Stati membri e della Commissione europea è valido. Il governo tedesco stava contemporaneamente discutendo con la Commissione sulle modalità di attuazione del relativo strumento giuridico. «Presumo che questi colloqui si concluderanno prima del vertice», ha detto. Il Segretario di Stato francese per l’Europa, Laurence Boone, ha dichiarato: «Credo che dovremmo attenerci a quanto concordato». I colloqui tra Bruxelles e Berlino «sono in corso per garantire che l’accordo» sullo stop ai motori benzina e diesel nel 2035 venga votato «in modo positivo il prima possibile».

Lo ha detto un portavoce Ue commentando lo stallo che persiste da settimane sulla ratifica finale dell’intesa, bloccata dalle riserve di Germania, Italia, Bulgaria e Polonia. Bruxelles è impegnata a «offrire le rassicurazioni necessarie in particolare alle autorità tedesche sull’interpretazione dell’accordo» per «chiarire» in particolare «il ruolo degli e-fuels», ha evidenziato il portavoce, dicendosi «fiducioso» sulla possibilità di «raggiungere un’intesa».