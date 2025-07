Germania, quasi il 90% dei tedeschi sono molto preoccupati per il settore dell'auto

La stragrande maggioranza della popolazione tedesca si dimostra «consapevole della significativa importanza economica dell'industria automobilistica per l'economia» nazionale: l'87% la considera il settore piu importante per l'economia tedesca. Seguono a distanza l'artigianato (71%), l'ingegneria meccanica (70%), l'industria metalmeccanica (66%) e l'edilizia (64%). Questi i primi risultati di un recente sondaggio condotto dall'Istituto Allensbach per conto dell'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (Vda). Indipendentemente da eta, sesso, status socioeconomico, professione o luogo di residenza, l'industria automobilistica e considerata di gran lunga il settore piu importante in Germania.

In alcuni casi, oltre il 90% degli intervistati concorda con questa affermazione, e persino il valore piu basso (79% nella Germania orientale) e superiore a quello di tutti gli altri settori. L'indagine mostra inoltre che, date le condizioni generali della Germania come sede aziendale, sussistono dubbi diffusi sulla sua competitività internazionale e gli intervistati ne vedono le conseguenze anche sull'andamento dell'occupazione. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese industriali (Pmi) in Germania, poco piu della meta (51%) teme che molti posti di lavoro andranno persi nei prossimi anni. Solo il 18% ritiene che le piccole e medie imprese industriali in Germania abbiano un buon futuro.

La valutazione e simile se si considera la propria regione: per quanto riguarda la propria regione, solo uno su cinque (20%) e convinto che i fornitori del settore automobilistico, le aziende di ingegneria meccanica o le aziende di ingegneria elettrica abbiano un buon futuro, e il 45% teme che molti posti di lavoro nelle piccole e medie imprese industriali della propria regione andranno persi in futuro. L'incertezza e elevata: circa un terzo degli intervistati non e in grado di valutare le prospettive future delle aziende industriali nella propria regione. Le aziende dell'industria automobilistica tedesca, in particolare i numerosi fornitori di medie dimensioni, sono profondamente radicate nelle regioni tedesche.

L'industria automobilistica tedesca crea posti di lavoro e prosperita e consolida un senso di identita per intere regioni e famiglie, spesso attraverso le generazioni. Ma le persone sono preoccupate per il futuro delle aziende e quindi anche per le prospettive economiche della loro regione. Noi, come industria automobilistica tedesca, vogliamo preservare posti di lavoro e prosperita e continuare a produrre le nostre auto e i nostri prodotti qui anche in futuro, ma affinche cio accada, e necessario intervenire sul posto», afferma la presidente della Vda, Hildegard Muller.

Considerando gli ingenti investimenti del settore - circa 320 miliardi di euro in ricerca e sviluppo e 220 miliardi di euro nella conversione degli impianti solo nei prossimi quattro anni - Muller chiarisce: «In definitiva, la competitivita internazionale della sede determinera dove verranno effettuati questi investimenti e quindi anche dove verranno creati i posti di lavoro del futuro. Alla luce dell'intensificarsi della concorrenza internazionale tra le sedi e delle incertezze geopolitiche, e ancora piu importante sviluppare un programma chiaro: l'attrattivita e la competitivita della sede devono essere le massime priorita a Berlino e Bruxelles.

Se i politici non interverranno finalmente con decisione nel quadro politico, il rischio che le medie imprese automobilistiche debbano allontanarsi sempre piu dalla Germania continuera a crescere, con conseguenti conseguenze negative per la crescita, la prosperita e l'occupazione. Pertanto, Berlino e Bruxelles devono ora concentrarsi su tutto cio che crea crescita. La dichiarazione, ad esempio, contenuta nell'accordo di coalizione del governo federale, secondo cui vogliono rimanere una «nazione industriale e un paese di medie imprese» deve ora essere messa in pratica», ha affermato Muller.