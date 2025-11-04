Germania: rallenta l'espansione dei punti di ricarica elettrici, “solo” +29mila in più dal 2024

Si riduce il divario tra domanda e offerta di infrastrutture di ricarica pubbliche per veicoli elettrici in Germania. Secondo il nuovo report dell'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (Vda) su dati dell'Agenzia Federale per le Reti e dell'Autorita dei Trasporti, all'1 luglio 2025 erano presenti 172.150 punti di ricarica accessibili al pubblico, di cui 40.777 punti di ricarica rapida e 2.877.051 veicoli elettrici (Bev e ibridi): ovvero in media 17 veicoli elettrici per punto di ricarica accessibile al pubblico. Il rapporto tra punti di ricarica pubblici e veicoli elettrici rimane praticamente invariato rispetto al 2024 ma si segnalano 29.357 punti di ricarica pubblici in più. Tuttavia, spiega la Vda, il ritmo di espansione è rallentato: tra il 2023-24 in Germania erano stati aggiunti ben 45.000 punti di ricarica pubblici in un anno.

Il ritmo di espansione piu lento è evidente anche, seppur in modo meno chiaro, se si considera l'aggiunta di punti di ricarica rapida, presso i quali è possibile ricaricare un numero significativamente maggiore di veicoli elettrici nello stesso tempo rispetto ai punti di ricarica standard. Sebbene 10.729 unità rappresentino più di un terzo dei 29.357 punti di ricarica pubblici aggiunti in un anno, questo dato si confronta con circa 11.500 nuovi punti di ricarica rapida aggiunti nei dodici mesi precedenti. In tutta la Germania, il tasso di crescita annuo dei punti di ricarica rapida è ora del 36%. Significativamente superiore al tasso di crescita dei punti di ricarica standard, che e del 17%.

Considerando la potenza di ricarica media disponibile per veicolo elettrico in Germania per riflettere l'espansione dell'infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico, l'analisi Vda mostra che questo valore e aumentato. Statisticamente, a luglio dello scorso anno in Germania erano disponibili 2,1 kW per veicolo elettrico. Esattamente un anno dopo, erano disponibili 2,4 kW. Tuttavia, questo rapporto è stagnante da gennaio di quest'anno. Cio significa che, in termini di potenza, l'espansione dell'infrastruttura di ricarica sta attualmente avvenendo all'incirca allo stesso ritmo dell'aumento delle immatricolazioni di nuovi veicoli elettrici. Sebbene la capacità di ricarica sia un fattore importante, anche la disponibilità di opzioni di ricarica locali e cruciale per la vita quotidiana dei consumatori. Tuttavia, l'analisi mostra che quasi tre comuni su dieci (32%) non dispongono ancora di una stazione di ricarica pubblica. E circa due terzi di tutti i comuni (65%) non hanno ancora installato una stazione di ricarica rapida pubblica.