Germania, Scholz in trattativa con Volkswagen per evitare chiusura fabbriche

PER MARCA

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sta affrontando in prima persona la crisi della Volkswagen. Un portavoce del governo ha detto che Scholz ha parlato con la direzione, la presidente del comitato aziendale del gruppo e i membri del consiglio di sorveglianza. Lo riporta Handelsblatt. Il ministro federale del Lavoro, Hubertus Heil, ha affermato a Berlino che tutte le persone coinvolte devono lavorare insieme per garantire che tutte le sedi siano sicure e che i licenziamenti operativi presso VW siano evitati. Ecco perche ora e l'ora dell'impresa e del partenariato sociale. «Bisogna assumersi la responsabilita, anche da parte dell'azienda. Non solo lo valuteremo o lo sosterremo politicamente, ma lo sosterremo anche ove necessario».