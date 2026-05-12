Germania, Tesla vuole assumere 1500 nuovi dipendenti. Per produzione di celle per batterie a Berlino

Il costruttore statunitense di auto elettriche Tesla intende assumere oltre 1.500 nuovi dipendenti per la produzione di celle per batterie a Gruenheide, nei pressi di Berlino. Secondo quanto comunicato da Tesla, dovrebbero essere investiti quasi 250 milioni di dollari - pari a oltre 210 milioni di euro - per creare le condizioni necessarie alla produzione annua di 18 gigawattora di celle per batterie a Gruenheide. Ad aprile, la casa automobilistica aveva annunciato l'intenzione di assumere circa 1.000 nuovi dipendenti entro la fine di giugno nel suo unico stabilimento europeo, al fine di aumentare la produzione di un quinto, portandola a circa 6.000 veicoli a settimana, a causa dell'aumento della domanda. I dati relativi alla produzione e alle immatricolazioni erano diminuiti, ma ora Tesla intravede un'inversione di tendenza.