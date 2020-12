Germania, vendite auto a picco nel 2020: previsto -20%. Tagliati 30mila posti di lavoro nell’industria automobilistica

BERLINO - L’Associazione tedesca dell’industria automobilistica (Vda) prevede un calo del 20% degli acquisti di auto nel paese quest’anno rispetto al dato registrato nel 2019. «Prevediamo un volume di circa 2,9 milioni di nuove immatricolazioni entro il 2020», ha sottolineato il presidente del Vda Hildegard Mueller, attribuendo il declino in gran parte alla crisi associata alla pandemia di coronavirus. Mueller ha citato come esempio il mese di novembre, quando ci sono state 290.200 nuove registrazioni, il tre per cento in meno rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Ha notato che anche le esportazioni di veicoli sono diminuite quest’anno e che la Vda stima che alla fine del 2020 solo 3,5 milioni di auto avranno lasciato la catena di montaggio negli stabilimenti tedeschi, un quarto in meno rispetto all’anno scorso.

Mueller ha spiegato che dopo dodici mesi sono stati tagliati 30.000 posti di lavoro nell’industria automobilistica. A settembre, il numero di dipendenti del settore era di circa 804.000 unità. Il presidente della Vda ha aggiunto che i produttori tedeschi sono fiduciosi che le vendite di auto elettriche miglioreranno. Ha spiegato che i «bonus per l’innovazione» contribuiscono a questo, in quanto fanno parte degli incentivi del governo tedesco per incentivare l’acquisto di veicoli elettrici. Secondo i dati della Vda, una macchina su sei prodotta in Germania è dotata di un motore elettrico. Tuttavia, il livello di vendite pre-crisi non sarà raggiunto nemmeno nel 2021, ha detto Mueller. L’associazione prevede l’immatricolazione di 3,1 milioni di auto, che sarebbero il nove per cento in più rispetto a quest’anno, e stima che la produzione aumenterà del 20 per cento fino a 4,2 milioni di veicoli.