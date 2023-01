Germania, governo accelera sull’elettrificazione. Conferma obiettivo 15 milioni veicoli BEV in strada al 2030

BERLINO - Il governo di Berlino si sta impegnando per intervenire sui piani, definiti in precedenza, per arrivare nei tempi previsti agli obiettivi fissati dalla Ue in tema di eliminazione delle emissioni di CO2. A questo fine in Cancelleria si è svolto un vertice sulla mobilità in cui - riferisce l’agenzia Dpa - è stato ribadito l’obiettivo del governo federale di almeno 15 milioni di auto completamente elettriche sulle strade tedesche entro il 2030.

«I partecipanti hanno convenuto che è necessario un rapido aumento della mobilità elettrica per raggiungere gli obiettivi climatici nei trasporti - ha spiegato il portavoce del governo Steffen Hebestreit - e la discussione si è incentrata sulla protezione del clima e dell’ambiente, la digitalizzazione dei veicoli, la messa in rete di diversi mezzi di trasporto e la resilienza delle catene di approvvigionamento». È stato anche comunicato che «un comitato consultivo di esperti sulla protezione del clima nella mobilità svilupperà presto ulteriori opzioni su possibili soluzioni affinché il settore dei trasporti contribuisca al raggiungimento dell’obiettivo climatico del 2030. Secondo la rete radiofonica Deutschlandfunk, i politici devono ora fornire linee guida chiare per il settore dei trasporti, ma prima deve essere chiusa la disputa all’interno della coalizione di governo (il cosiddetto “semaforo”).