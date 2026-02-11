Geronimo La Russa insediato alla presidenza dell'Aci dopo ratifica parlamentare successivo all'elezione del 9 luglio scorso

Geronimo La Russa si è insediato oggi alla guida dell’Automobile Club d’Italia, dopo il completamento dell’iter di ratifica parlamentare successivo all’elezione del 9 luglio scorso, con oltre il 78% dei 2.112 voti dell’Assemblea ACI. Milanese, 46 anni, sposato, due figlie Geronimo La Russa è avvocato, ed ha già ricoperto l'incarico di Presidente dell’Automobile Club di Milano e Vice Presidente dell’Automobile Club d’Italia. La Russa è inoltre uno dei fondatori di ACI Storico e grande cultore di motori e corse sportive.

In riferimento alla passione e competenza di La Russa per il motorismo storico , il presidente Asi Alberto Scuro ha rivolto al nuovo presidente «i migliori auguri di buon lavoro alla guida dell’Automobile Club d’Italia, in un momento che considero strategico non solo per i nostri enti, ma per l’intero sistema automobilistico italiano”. «Con ACI e ACI Storico – prosegue Scuro – stiamo vivendo una fase di dialogo intenso, di rinnovata fiducia e di concreta collaborazione. La sinergia tra i nostri mondi rappresenta una straordinaria opportunità. Le nostre realtà, per alcuni aspetti complementari e per altri portatrici di specifiche peculiarità, possono insieme costituire una ricchezza enorme per tutto il settore, mettendo a sistema competenze, visione e responsabilità.”