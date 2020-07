Ghosn: «Alleanza tra Renault-Nissan è in una situazione patetica»

ROMA - L’alleanza Renault-Nissan? Si trova al momento in una situazione «patetica». «Carlos Ghosn, il demiurgo dell’intesa franco-nipponica finito poi nelle carceri giapponesi per frode fiscale e appropriazione di fondi aziendali nel 2018, che è tornato a parlare di quella che per anni è stata la sua creatura dal suo esilio dorato in Libano, nazione in cui il manager ha trascorso la sua infanzia e dove si è rintanato lo scorso dicembre dopo essere stato protagonista di una fuga in stile cinematografico dal Paese del Sol Levante» si legge su «Milano Finanza», «In un’intervista al quotidiano francese Le Parisien, Ghosn ha spiegato che c’è un problema di fiducia del mercato nell’alleanza a partecipazioni incrociate (Renault possiede il 43% di Nissan e quest’ultima ha il 15% della casa francese, ndr)» riferisce ancora il quotidiano economico. ‘Le due società - ha continuato l’ex ceo - stanno guardandosi all’interno e non c’è più un mix di management tra Renault e Nissan, ma soltanto una distanza che è disgraziata, se si pensa al medio termine «tra i due poli dirigenziali» si legge su Milano Finanza.