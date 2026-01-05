Giappone, allo studio tassa su Bev e Phev perchè con il loro peso consumano l'asfalto. Compenserebbe le spese manutenzione

Dal maggio 2028 in Giappone potrebbe entrare in vigore una nuova tassa applicata esclusivamente si veicoli elettrici (Ev) e ibridi plug-in (Phev), Come riferisce un rapporto del quotidiano Nikke, iI Governo starebbe considerando l'introduzione di una nuova normativa che prevede che per Ev e Phev questa tassa sia aggiunta alla tonnage tax esistente. Quest'ultimo è un tributo basato sul peso del veicolo (fattore legato al consumo dell'asfalto nella circolazione) e che i proprietari già pagano contestualmente alle ispezioni annuali obbligatorie.

Secondo i dettagli preliminari che sono stati divulgati, l'imposta si applicherebbe principalmente ai veicoli privati e non a quelli commerciali, e utilizzando per la sua determinazione un calcolo in base alla massa dell'autoveicolo. Questo per compensare il maggior impatto sulle infrastrutture stradali dei veicoli a batteria, siano Ev o Phev. Al momento la misura è ancora in fase di proposta e dovrà essere inclusa in una riforma fiscale più ampia e approvata dal Parlamento giapponese prima di diventare definitiva. Il progetto fa parte di un più ampio dibattito politico su come riformare il sistema fiscale automobilistico giapponese in risposta alla crescente adozione di veicoli a zero emissioni.