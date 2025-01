Giappone: case automobilistiche rafforzano collaborazione su sviluppo elettriche e software

Le case automobilistiche giapponesi sono pronte a rafforzare la collaborazione nei settori competitivi dei veicoli elettrici (EV) e del software automobilistico, concentrandosi sullo sviluppo di tecnologie fondamentali per mantenere la loro competitività globale. La Japan Automobile Manufacturers Association (Jama) ha delineato la sua «Jama Vision 2035», che affronta le sfide del settore nel prossimo decennio. Nel settore EV, le case automobilistiche giapponesi hanno in programma di collaborare allo sviluppo di tecnologie di ricarica di prossima generazione per ridurre i tempi di ricarica. Lavoreranno anche per standardizzare le specifiche dei semiconduttori e delle batterie e progettare batterie riciclabili per supportare la sostenibilità.

Nel dominio del software, visto come un campo di battaglia critico per i veicoli di nuova generazione, l'attenzione sarà rivolta all'unificazione delle specifiche per i sistemi operativi in ​​auto e alla condivisione dei dati sulla tecnologia avanzata dei sistemi di assistenza alla guida. Il rapporto evidenzia i rapidi progressi compiuti dai produttori cinesi emergenti, che hanno notevolmente sconvolto il vantaggio competitivo delle aziende giapponesi, secondo un rapporto dell'emittente nazionale Nhk. L'industria automobilistica sta attraversando una trasformazione irripetibile e molte sfide non possono essere superate dalle singole aziende da sole, ha osservato l'associazione, sottolineando che migliorare la collaborazione sarà essenziale per rafforzare la competitività delle case automobilistiche giapponesi.