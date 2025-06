Giappone, crolla export auto verso gli Usa: -24,7% a maggio

Il Giappone ha registrato un deficit commerciale di circa 4,4 miliardi di dollari a maggio, segnando il secondo mese consecutivo in rosso, secondo i dati pubblicati mercoledì dal ministero delle Finanze. Il deficit è stato in gran parte guidato da un calo delle esportazioni di auto negli Stati Uniti. Le esportazioni verso gli Stati Uniti sono scese dell'11,1%, registrando il secondo mese consecutivo di calo ed in particolare quelle delle auto sono crollate del 24,7%, riflettendo l'impatto dei dazi statunitensi su veicoli, acciaio, alluminio e altri beni. Nel frattempo, le importazioni sono scese del 7,7% rispetto all'anno precedente, a causa del calo dei prezzi del petrolio greggio e del carbone.