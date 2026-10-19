Giappone, governo Tokyo chiede all'Ue “condizioni eque di concorrenza” per le auto elettriche

Il governo di Tokyo chiederà all'Unione europea «condizioni di concorrenza eque» per le auto elettriche prodotte in Giappone, dopo che Francia e Germania hanno concordato di escludere i veicoli nipponici da un regime di trattamento preferenziale, attualmente in fase di discussione a Bruxelles. Lo ha detto il capo di gabinetto, Minoru Kihara, nel corso di una conferenza stampa, spiegando che Tokyo «continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi e adotterà misure appropriate», dopo aver precisato che il regime preferenziale è ancora oggetto di discussione tra gli Stati membri dell'Ue. «Per garantire che le aziende giapponesi non siano penalizzate, abbiamo trasmesso le nostre preoccupazioni all'Ue e sollecitato un intervento adeguato, poiché i prodotti giapponesi dovrebbero essere trattati alla pari di quelli realizzati nell'Unione», ha dichiarato il portavoce.

L'intesa tra Parigi e Berlino, annunciata venerdì con una dichiarazione congiunta, prevede che i veicoli fabbricati nel Paese del Sol Levante non siano ammissibili al quadro di incentivi proposto nella legislazione in esame nell'Ue. L'accordo, volto a salvaguardare l'industria automobilistica europea, esclude anche le auto elettriche prodotte in altri Paesi terzi come Corea del Sud e Turchia, mentre prevede un trattamento preferenziale condizionato per il Regno Unito. Il Giappone è tra i principali fornitori di auto della Ue: secondo i dati Acea, nel 2022 valeva circa l'11% del valore delle importazioni comunitarie di veicoli. Nei primi cinque mesi del 2026, in base ai dati della Jama, l'export automobilistico nipponico è rimasto stabile a 1,51 milioni di unità, con volumi verso la Ue in crescita.