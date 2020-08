Giappone, migliorano i dati di mercato: vendite auto -13,7% a luglio. A giugno il calo era del 22,9%

TOKIO - Le vendite di veicoli nuovi in Giappone sono diminuite del 13,7 per cento a luglio rispetto all’anno precedente, riflettendo la debole domanda in mezzo all’epidemia di Covid-19. Il ritmo del declino è rallentato rispetto a giugno, quando si era registrato un calo del 22,9 per cento, con una domanda in ripresa dopo che il governo ha completamente revocato lo stato di emergenza nazionale per la Covid-19 alla fine di maggio. I dati hanno mostrato che, escluse le minivetture, le vendite di auto, camion e autobus hanno registrato un 20,4% a luglio rispetto ad un anno fa a 239.355 unità. Il dato è il secondo livello più basso da quando sono stati resi disponibili dati comparabili nel 1968, scendendo al di sotto delle 241.472 unità registrate all’indomani del terremoto e dello tsunami del 2011. Nel frattempo, le vendite di minivetture con una cilindrata fino a 660 cc sono scese dell’1,1 per cento a luglio a 156.991 unità, secondo i dati della Japan Mini Vehicles Association. Per quanto riguarda i marchi, la Nissan Motor ha registrato un calo del 29,5 per cento, seguita dalla Honda Motor -26,0 per cento e dalla Toyota -16,2 per cento.