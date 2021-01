Giappone, produzione industriale +3,8% in ottobre. Comparto auto e macchinari trainano domanda

TOKYO - Cresce per il quinto mese consecutivo la produzione industriale in Giappone, trainata dal comparto auto e dalla domanda di macchinari industriali. Questo a indicare un tentativo di accelerazione dell’espansione economica, dopo la contrazione causata dalla pandemia del Covid-19. In base ai dati del ministero dell’Economia, il rialzo in ottobre è pari al 3,8%: superiore alle stime degli economisti e in linea con l’incremento del 3,9% registrato il mese precedente.

La terza economia mondiale ha fatto segnare una crescita del Pil del 5% tra luglio e settembre, grazie agli incentivi ai consumi e alla buona tenuta delle esportazioni. Secondo le stime del Governo per i mesi a venire, le aziende manifatturiere del Paese si aspettano una crescita dell’output del 2,7% in novembre e una flessione del 2,4% in dicembre. Gli analisti temono che l’espansione economica possa attraversare una nuova fase di instabilità in scia alla recente ascesa dei casi di coronavirus interni ed esteri, provocando una riduzione delle spese per consumi e il progressivo ridimensionamento degli investimenti aziendali.