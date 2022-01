Giappone, produzione industriale in rialzo del 7,2%. Rientrano timori carenza chips e criticità logistica in novembre

L’accelerazione del comparto auto spinge la produzione industriale in Giappone, malgrado le difficoltà nell’approvvigionamento dei semiconduttori e le criticità causate dalla pandemia di Covid nei Paesi del Sudest asiatico. Secondo i dati del ministero dell’Economia in novembre l’output è cresciuta del 7,2%: si tratta del maggior incremento di sempre rispetto al mese precedente, e segue la revisione al rialzo dell’1,8% in ottobre.

A questo riguardo il governo di Tokyo ha migliorato il proprio giudizio per la prima volta da agosto a «segnali di miglioramento» rispetto alla valutazione di «in fase di pausa». In settembre la situazione pandemica, in particolare in Indonesia e Vietnam, aveva alterato gli equilibri produttivi dei principali costruttori di auto nipponici, fattori mitigati nei due mesi successivi. Nella tradizionale indagine governativa le aziende manifatturiere nipponiche si attendono un’espansione dell’output dell’1,6% in dicembre e del 5% in gennaio.