Giappone: stabile e insignificante la quota dei veicoli elettrici, solo l'1,7% delle vendite totali. 5.507 unità lo scorso mese

Le vendite di veicoli elettrici in Giappone sono aumentate a giugno rispetto all'anno precedente, trainate in gran parte dalla forte domanda di veicoli elettrici di marchi stranieri. Le immatricolazioni hanno totalizzato 5.507 unità lo scorso mese, con un aumento di circa il 10% su base annua e del 45,3% nei confronti di maggio. E' quanto emerge dai dati di tre associazioni di settore: la Japan Automobile Dealers Association, la Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association e la Japan Automobile Importers Association (JAIA). La penetrazione dei veicoli elettrici e rimasta modesta, rappresentando solo l'1,7% delle vendite totali di autovetture del Paese, sostanzialmente invariata rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le consegne di veicoli elettrici stranieri sono cresciute di oltre il 50% su base annua, raggiungendo le 3.653 unita.