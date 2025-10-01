Giappone: vendite auto -3,3% a settembre. Mitsubishi accelera un aumento del 22,7%. Frena Honda, -11,3%

​In Giappone sono stati vendute a settembre 265.391 auto, in calo del 3,3% per i veicoli oltre i 2.000 cc., mentre il calo per le auto di piccola cilindrata è stato dell'1,2% a 158.580. Honda ha subito un calo dell'11,3% a 31.346 unità vendute, Lexus con 7.747 vendite, ha registrato un calo del 9,2%. Mazda con 10.559 unità vendute h registrato un aumento del 5,5%. Mitsubishi con 5.304 auto vendute ha registrato un aumento del 22,7%. Toyota con 117.673 auto vendute ha registrato un calo del 5,5%.