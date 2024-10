Gigafactory Termoli, il 18 ottobre nuovo incontro a Roma con ministro Urso

Il progetto della Gigafactory di Termoli e la situazione di Stellantis saranno al centro di un nuovo incontro a Roma il 18 ottobre prossimo con il Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. La conferma arriva dal presidente della Regione Molise Francesco Roberti. La questione dello stabilimento di batterie di Acc, tuttora sospeso, preoccupa sindacati e lavoratori di Stellantis. Gli operai dell'impianto automobilistico sono fortemente preoccupati per la situazione venutasi a creare nell'impianto termolese dove il reparto cambi è stato chiuso la scorsa primavera in vista della realizzazione della Gigafactory che, ora, resta sospesa; i reparti motori sono in continua cassa integrazione. I duemila operai dell'ex Fiat temono per il futuro dello stesso stabilimento qualora dovesse sfumare definitivamente la costruzione della Gigafactory. I sindacati, intanto, sono in attesa delle dichiarazioni del Ceo di Stellantis Carlos Tavares il prossimo 11 ottobre. Il manager interverrà in Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera per illustrare il quadro della produzione di auto da parte del Gruppo in Italia.