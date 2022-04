Giorgetti: «A brevissimo firma DPCM settore automotive. Italia e Francia non producono quanto Spagna»

«Spero a brevissimo finalmente si firmerà il Dpcm sugli incentivi all’automotive su cui stiamo lavorando da un pò di tempo. Credo che la proposta definitiva ormai sia alla firma a palazzo Chigi e c’è un incentivo sulla domanda». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione alla commissione Esteri della Camera, sul Ddl di ratifica del Trattato di cooperazione rafforzata Italia-Francia. «Se cumuliamo le auto prodotte in Italia e in Francia non arriviamo al numero delle auto prodotte in Spagna. Vuol dire che a casa nostra, così come in Francia, stiamo lavorando non per fare un favore a un gruppo privato, ma per creare le condizioni che nell’industria dell’automobile del futuro, del sistema dell’automotive, oltre a una filiera ci sia comunque un produttore di riferimento perchè se non c’è un produttore di automobili importante di riferimento in un paese la filiera, specialmente nella trasformazione nell’ auto elettrica, non può sopravvivere». Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione in Commissione Esteri alla Camera, sul Ddl di ratifica del Trattato di cooperazione rafforzata Italia-Francia. «Se non c’è un produttore importante diventa difficile poter immaginare di mantenere un sistema industriale di questo tipo», conclude.