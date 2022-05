Giorgetti: «Aziende fuori da incentivi auto, ma norma può cambiare. Per ora privilegiato ricambio per famiglie meno abbienti»

VERONA - Le persone giuridiche sono per ora escluse dal decreto sugli incentivi per l’ auto, ma attendiamo che il ministro dell’Economia, Franco, ci aiuti a trovare un varco economico per inserirle. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, durante un intervento all’Automotive Dealer Day in corso a Verona. «Al momento - ha precisato - abbiamo scelto di privilegiare il cambio delle vetture Euro 4, venendo incontro alle famiglie meno abbienti». «Sono soddisfatto che finalmente gli incentivi automotive diventano operativi. È realtà una misura che ho fortemente voluto. Una boccata d’ossigeno per un settore in sofferenza ma anche un’opportunità per un cambiamento verso una mobilità sostenibile che valorizzi anche la nostra industria di settore». Così il ministro Giancarlo Giorgetti sulla pubblicazione in Gazzetta delle misure sugli incentivi auto e moto.

«Come noto sono per la neutralità tecnologica. Il nostro obiettivo è la decarbonizzazione in tempi accettabili per tutti ma la strada per arrivarci deve essere laica e senza pregiudizi». Così il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti alle startup di Automotive Dealer Day di Verona. «Siete la speranza per il futuro dell’automotive», ha proseguito in un post su facebook. «Dal 2 giugno consultate il nostro portale incentivi.gov.it per vedere se c’è una misura che può aiutarvi a crescere e sviluppare tecnologie innovative»,ha concluso.