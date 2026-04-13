Giorgetti: «È urgente ampliare e accelerare le aperture Ue sull'auto»

«E' urgente ampliare, consolidare e accelerare le aperture che l'Unione Europea ha concesso (sul fronte della transizione all'elettrico, ndr) anche per la pressione esercitata da questo governo con Federauto e con altri stakeholder, in particolare l'approccio multitecnologico che va declinato in modo coerente nel pacchetto automotive e nella proposta sui veicoli aziendali puliti». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in collegamento streaming con la conferenza di Federauto, a Milano, sulle criticità dell'automotive.