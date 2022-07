Giorgetti: «Settore auto merita la massima attenzione. Al lavoro per costruire politica industriale per comparto»

TORINO - «Il Ministero dello Sviluppo Economico è fortemente impegnato a supportare l’industria automobilistica per affrontare la transizione verde e digitale. Il settore infatti deve far fronte a pressioni crescenti, e merita la massima attenzione per le sue implicazioni industriali, sociali, infrastrutturali e finanziarie». Lo ha sottolineato il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, in collegamento con le Ogr di Torino dove è in corso l’evento di Iveco Group Beyond. «L’Unione Europea ha ulteriormente innalzato l’asticella in termini di attenzione alla sostenibilità ha ricordato Giorgetti - fissando l’ambizioso obiettivo di raggiungere la carbon neutrality entro il 2050. Infatti, se da un lato è facile fissare un obiettivo, ben più impegnativo è mettere in campo un piano solido per conseguirlo. Per questo stiamo lavorando a livello europeo, nazionale e regionale al fine di costruire una politica industriale sul settore automobilistico, affinché gli ecosistemi industriali e l’indotto filiere, come quella di Torino e del Piemonte, abbiano tutti gli strumenti per rimanere competitivi».