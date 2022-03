Giorgetti: «Stanziate ingenti risorse per motori ecologici. Transizione impatterà filiera, governo l’accompagnerà»

MILANO - «Il governo ha stanziato ingenti risorse per accompagnare la domanda di auto ecologiche nel nostro Paese, affinchè possano essere gradualmente a disposizione di tutti, tenendo saldo il principio della neutralità tecnologica che abbiamo portato anche alla Cop26, con lo sguardo al futuro e non limitandosi alla sola auto elettricà. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un videomessaggio al Forum Automotive. ‘Ad esempio, a livello europeo stiamo molto spingendo per l’ammissibilità dei biocarburanti, su cui l’Italia è un’eccellenza tecnologica e sul fronte della ricercà, ha aggiunto il ministro. «Il paese ha di fronte una sfida tecnologica epocale per rispondere ai nuovi requisiti che la comunità internazionale si è data e che impatterà molto duramente su tutta la filiera automotive.

Una transizione che il Governo italiano, in piena condivisione degli obiettivi di decarbonizzazione, ma con pragmatismo e realismo, dovrà accompagnare tenendo in adeguata considerazione le conseguenze economiche e sociali che ne deriverannò. Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un videomessaggio al Forum Automotive. ‘Dobbiamo assicurare a tutti i tasselli della filiera di poter partecipare a questo processo di trasformazione, adeguando la propria missione imprenditoriale e i propri impianti. Per questo stiamo mettendo a disposizione delle imprese importanti sostegni dedicati alla riconversione industriale per affrontare e accettare questo tipo di sfida», ha continuato il ministro.