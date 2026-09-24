Giorgetti: «Sui carburanti sempre più Paesi in Europa sono convinti che si debba fare qualcosa per frenare i prezzi»

«Noi abbiamo portato a livello europeo» la necessità di un intervento sui prezzi dei carburanti «all'inizio eravamo in pochi e mi sembra che ogni giorno che passi aumentino i paesi che sono convinti che si debba fare qualcosa e che l'Europa debba dare una risposta sotto questo aspetto». Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine del question time alla Camera. «Ne abbiamo discusso settimana scorsa a Dublino l'ho detto in aula e abbiamo deciso di calendarizzate la discussione formale all'Ecofin di inizio ottobre. Spero che anche il resto dell'Europa si svegli», aggiunge.

Sui prezzi dei carburanti «siamo consapevoli della situazione e per questo motivo da un lato ci siamo mossi per primi per chiedere la clausola di deroga alle regole europee per quanto riguarda l'energia, la cosiddetta Nec, che è stata concessa e di cui dovremo discutere nei prossimi giorni per quanto riguarda l'utilizzo». Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera. «Per quanto riguarda gli extraprofitti, questo concetto dall'incerto confine», già nel 2022 e 2023 si è intervenuti con contributi straordinari che «hanno posto problemi di costituzionalità", «per evitare questo tipo di incertezze ci siamo mossi per primi per chiedere a livello europeo insieme ad altri 5 paesi una valutazione concertata» e riprenderemo la discussione all'Ecofin di inizio ottobre.