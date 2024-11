Giorgetti: «Taglio fondi a e-car prodotte in Cina o altri paesi non a chi fa impresa»

Sul taglio al fondo automotive, «noi non tagliamo i fondi alle imprese che vogliono riconvertire, tagliamo i fondi per le rottamazioni e incentivi all'acquisto di auto elettriche prodotte in Cina o altri paesi. Questo sì, questi 700 milioni non li ritroverete più dal 2025 in avanti. Le risorse per gli accordi di sviluppo e ogni forma di intervento che chi fa impresa in questo settore voglia fare, ci sono e ci saranno». Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo in audizione sulla manovra.