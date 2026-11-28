“Napoli Capitale europea dello Sport 2026 si inserisce da protagonista in questa stagione. La città sta vivendo un momento particolarmente importante, che troverà nella 38ª edizione dell’America’s Cup, nel 2027, un’ulteriore opportunità di visibilità e prestigio internazionale.” Sono parole che la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha messo per iscritto in una lettera inviata agli organizzatori del Napoli Racing Show. Una lettera in cui viene manifestato compiacimento e gratitudine per l’evento motoristico allestito sul lungomare partenopeo, su un circuito stradale affacciato sul golfo partenopeo, ovvero nel medesimo scenario della prossima Coppa America. La premier ne parla come di “una splendida iniziativa” e augurando “il pieno successo della manifestazione”, scrive testualmente: “Viva Napoli! Viva lo sport!”

Parole incoraggianti per il numero uno dell’organizzazione, Enzo Rivellini, in passato compagno di partito della Meloni (ai tempi di AN), oggi schierato con la Lega, ma tuttora legato da sincera amicizia alla premier. La quale ha rivolto, dopo le formali parole di saluto alle autorità, ai piloti e a tutti gli appassionati che, in questi giorni, animeranno il lungomare di Napoli in occasione della terza edizione del Napoli Racing Show, un ringraziamento particolare al Presidente Rivellini che - con passione, determinazione e capacità progettuale - ha creduto nella possibilità di restituire al capoluogo partenopeo un ruolo da protagonista nel panorama degli sport motoristici. Questa manifestazione – prosegue la missiva - si inserisce in un momento d’oro per il motorsport italiano. Dal trionfo di Kimi Antonelli nella Formula 1 alle affermazioni di Ducati e Aprilia nella MotoGP, passando per i successi della Ferrari nelle competizioni endurance: l’Italia continua a essere protagonista assoluta sulla scena internazionale.”

Soffermandosi sul valore dei successi nel motorsport, la premier sottolinea, nella sua lettera – che “si parla di risultati che testimoniano non solo il talento dei nostri atleti, ma anche la straordinaria capacità del sistema industriale nazionale di coniugare ricerca, innovazione tecnologica, competenze e qualità. Un patrimonio di eccellenze che rappresenta uno dei simboli più autentici del Made in Italy e un motivo di orgoglio nazionale. Abbiamo il dovere – sostiene ancora la Meloni - di accompagnare questa stagione di successi, sostenendo la crescita del movimento motoristico, valorizzando i giovani talenti, promuovendo la cultura della sicurezza stradale e rafforzando il legame tra sport, formazione e mondo produttivo.”

“Questo Governo – si legge infine nella lettera pervenuta a Napoli da Palazzo Chigi - continuerà a fare la propria parte per valorizzare le potenzialità di Napoli e di tutto il Sud. I grandi eventi sportivi non rappresentano infatti solo occasioni di spettacolo, ma strumenti di sviluppo economico, rigenerazione urbana, promozione turistica e creazione di nuove opportunità professionali, soprattutto per le giovani generazioni. In questa prospettiva, manifestazioni come il Napoli Racing Show contribuiscono a consolidare la vocazione internazionale della città e ad alimentare nuove ambizioni.”

La premier sa bene, evidentemente, che nel piano a lungo termine degli organizzatori del Napoli Racing Show c’è il proposito di candidare la città come sede di un Gran Premio di Formula 1. La città partenopea, del resto, può vantare in materia un passato illustre: dal 1934 al 1962 (con l’interruzione del periodo bellico) ospitò infatti un Gran Premio sul circuito stradale di Posillipo: 4,1 chilometri di spettacolari saliscendi fino al 1957, poi ridotti a 2,5 per motivi di sicurezza. In gara si esibirono piloti del calibro di Tazio Nuvolari (vincitore nel 1934), Nino Farina, Gigi Villoresi, Manuel Fangio, Stirling Moss, Alberto Ascari, Peter Collins, Mike Hawthorn, Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, per non dire di Mennato Boffa, unico napoletano vincitore del Gran Premio “in casa”, nel 1960, su WRE Maserati, e di Luigi Bellucci, imbattuto detentore del record di vittorie di categoria.

Tra i piloti napoletani protagonisti di quella stagione d’oro del motorsport locale c’è anche Antonio Maglione, ospite d’onore del Napoli Racing Show, dove si è presentato per una acclamatissima esibizione – all’età di 88 anni - al volante della sua Da Sanctis-Fiat, monoposto storica con la quale vinse a Posillipo, nel 1960, la gara riservata alle Formula Junior. A rappresentare la storia del motorsport locale anche la piccola Urania con la quale gareggiò all’inizio degli anni 50 Maria Teresa de Filippis, prima donna al mondo, napoletana purosangue, a cimentarsi in Formula 1, al volante di una Maserati.

“Se fosse ancora tra noi sarebbe la prima a battersi per l’assegnazione di un gran premio alla nostra città” dicono convinti i sostenitori del “sogno Formula 1” coltivato da Enzo Rivellini. Il quale ha rivelato, tra le quinte del Racing Show, che nei piani orientati al 2027 c’è il trasferimento della manifestazione a Bagnoli, dove ci sarà più spazio per allestire un circuito adeguato alle dimensioni e alle potenze delle macchine. Ma non solo. Nei piani a lungo termine ci sarebbe anche l’organizzazione, nel 2028, di una gara di Formula E, giudicata ideale per testare la città in vista del “salto” in Formula 1.

In attesa di sviluppi tutti da verificare, c’è grande fermento sul lungomare per la finale del Napoli Racing Show. Nella giornata di sabato si è svolta la cerimonia inaugurale, alla quale hanno partecipato varie autorità, tra le quali il generale Tullio Del sette, ex commissario straordinario dell’ACI e attuale presidente della Sara; il senatore Cantalamessa, l’ex ministro Sangiuliano (oggi a capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania); il console del Principato di Monaco mariano Bruno; Amedeo Manzo, presidente della federazione campana delle Banche di Credito Cooperativo, il direttore del Mattino Vincenzo Di Vincenzo e altri esponenti dell’imprenditoria e dello spettacolo, tra i quali anche Patrizio Rispo e Ettore Bassi.

Sul fronte sportivo, la giornata di sabato è stata dedicata alle prime due manche (la terza, decisiva, oggi). Il circuito – vale la pena ricordarlo – è di appena un chilometro, rallentato da chicane piuttosto strette, ma le gare si rivelano straordinariamente spettacolari per l’allestimento a due passi dal mare e per la capacità dei piloti di destreggiarsi tra le chicane. Contrariamente a quanto appreso in un primo momento, la formula di gara prevede sì la presenza in pista di tre auto alla volta, ma non si tratta di gare a inseguimento. Lo ha precisato nel briefing il direttore di corsa Rosario Moselli, spiegando che se un pilota viene raggiunto è obbligato a lasciare strada all’avversario più veloce.

Come previsto, le auto più veloci sono quelle della categoria Sport Prototipo, ovvero le Osella, Nova Proto e Radical, con gli specialisti degli slalom Vinaccia e Venanzio presentatisi come candidati alla vittoria, ma seriamente insidiati da Gianluca Miccio, che al volante della sua Radical SR4-Suzuki della Scuderia De Giant è stato il più veloce nella prima sessione di gara svoltasi nella giornata di sabato. Ciò detto, hanno incantato il pubblico che sin da sabato ha affollato la tribuna e gli spazi ai margini del circuito le auto della categoria GT, ovvero le Ferrari, le Lamborghini e l’unica Aston Martin in gara, quella del “padrone di casa” Piero Nappi. A giudicare dai primi responsi, sarà lotta serrata, nella decisiva gara 3 della domenica, tra le Rosse della scuderia MRNC12 di Giammarco Marzialetti (ben noto tra i ferraristi per essersi laureato vicecampione del mondo del Ferrari Challenge nel 2024) e i rivali della Best Lap, fresca vincitrice del Campionato italiano GT Sprint e del Campionato italiano Supersalita, con Lucio Perugini.

Grande attesa anche per la gara delle auto storiche, tra le quali si candida alla vittoria finale la X1/9 Dallara del “figlio d’arte” Francesco Turizio, fresco vincitore, con l’irriducibile 85enne papà Cosimo, del titolo di campione italiano Autostoriche al volante di una Porsche: un’auto verniciata in bianco e azzurro (i colori del Calcio Napoli) e con l’immagine di Diego Armando Maradona sul cofano. Quanto basta per suscitare ammirazione e applausi speciali nella parata riservata alle auto storiche che ieri ha animato la viglia del gran finale del Napoli Racing Show.