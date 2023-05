Giornale tedesco pubblica i file segreti di Tesla, dubbi sull’autopilota. Musk sospetta ex dipendente e denuncia furto dati

BERLINO - «Il mio autopilota mi ha quasi ucciso». Voci e testimonianze di clienti, dipendenti, e partner che mettono in difficoltà la Tesla sono contenute in 100 gigabyte di dati riservati, trasmessi da qualcuno, in forma anonima, al giornale economico tedesco Handelsblatt, che ha dedicato al caso la copertina weekend. I file dovrebbero provenire dal sistema It della stessa impresa di Elon Musk, che ha un impianto nel Brandeburgo, e che ha subito denunciato il furto dei dati.

Dal materiale, trapela che «il produttore della auto Usa avrebbe problemi tecnici maggiori di quanto finora pensato proprio sull’autopilota», la sua promessa maggiore, scrive Hb. Tesla ha comunicato al giornale di sospettare di un ex dipendente che avrebbe inoltrato i dati «violando l’obbligo del segreto professionale» a cui era tenuto. Il colosso di Musk ha annunciato passi legali contro l’ex dipendente.