Giovannini: «Tema incentivi c’è, nel Pnrr sforzo colonnine. Anche gestori autostrade al lavoro per potenziamento»

La possibilità di altri incentivi per le vendite di auto elettriche «è un tema all’attenzione, però ha due elementi. Già oggi il costo di gestione dell’ auto elettrica è inferiore a quello dell’ auto classica. Il prezzo d’acquisto è più alto ma poi ci sono costi più bassi di gestione. Dall’altro non ha molto senso incentivare le auto elettriche se non ci sono le colonnine: per questo nel Pnrr c’è un fortissimo investimento proprio sulle colonnine, in particolare nelle città». Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini a Rainews24 Economia, precisando che lo potremo vedere già da quest’anno, Inoltre proprio ieri ho incontrato l’associazione dei gestori autostradali che stanno autonomamente su loro fondi immaginando un forte potenziamento della disponibilità di colonnine sulle autostrade. Ma c’è anche bisogno di un cambiamento di mentalità - ha aggiunto - e molti si stanno domandando se non è più utile avere nuovi approcci, dallo sharing ai nuovi mezzi di micro-mobilità«.