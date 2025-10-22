GM alza previsioni utile 2025 grazie a domanda pickup e Suv. E il titolo vola a Wall Street: +15%

General Motors rivede al rialzo le previsioni di utile netto rettificato annuale, scommettendo che la forte domanda per pickup e SUV contribuirà a contrastare il colpo dei dazi statunitensi e la fine degli incentivi federali per i veicoli elettrici.Il gruppo automobilistico Usa ha subito un addebito di 1,6 miliardi di dollari nel terzo trimestre, rimodellando la strategia sui veicoli elettrici per gestire al meglio un potenziale calo della domanda dopo che Trump ha abolito i crediti d'imposta federali di 7.500 dollari.

GM prevede ora che l'utile netto rettificato per il 2025 si attesterà tra i 12 e i 13 miliardi di dollari, rispetto alla precedente stima di 10 e 12,5 miliardi. Il fatturato del trimestre conclusosi a settembre è sceso leggermente a 48,6 miliardi di dollari su anno. Gli utili del secondo trimestre hanno subito un impatto di 1,1 miliardi di dollari a causa dei dazi, ma GM ha ribadito che le difficoltà commerciali minacciano di incidere sui profitti per 4-5 miliardi di dollari quest'anno. I titoli del gruppo automobilistico hanno beneficiato dell'effetto General Motors, che a Wall Street balza del 15% dopo la revisione al rialzo della guidance sul 2025, a un livello superiore alle previsioni del mercato.