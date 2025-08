GM cambia strategia, investe 4 miliardi di dollari per rinascita Suv e pick-up a benzina

General Motors sta attuando un significativo cambiamento nella sua strategia di prodotto, attivamente riconsiderando il futuro della gamma di motori a combustione interna (ICE) per nuovi modelli benzina alcuni dei quali precedentemente destinati al ritiro dal mercato. Tra questi futuri veicoli 'chiave' sono nuovamente in cantiere i due suv Chevy Blazer e Cadillac XT5 che - secondo i piani degli scorsi mesi - non avevano un successore pianificato, dovendo essere sostituiti rispettivamente dai modelli elettrici Chevy Blazer EV e Cadillac Lyriq. Egualmente altri modelli Cadillac a combustione interna, tra cui XT6, CT4 e CT5, erano stati contrassegnati per 'fine vita'. Ora General Motors sta ora valutando nuove varianti di queste auto benzina con progetti che includono pick-up ad alte prestazioni e nuove tipologie di suv. Questo per offrire una maggiore diversificazione nei segmenti in cui General Motors ha tradizionalmente detenuto solide quote di mercato.

L'annuncio del 'rinascimento' era arrivato nello scorso giugno quando GM aveva ufficializzato investimenti per circa 4 miliardi di dollari fino al 2027 per aumentare la produzione di veicoli a benzina a fianco degli elettrici nei suoi numerosi stabilimenti negli Stati Uniti Una vera svolta, che era già stata anticipata con la decisione di investire altri 888 milioni di dollari nello stabilimento di Tonawanda Propulsion vicino a Buffalo (New York) e destinati allo sviluppo ed alla costruzione di un motore V8 di nuova generazione. Il suo debutto è programmato per il 2027. In dettaglio, quello che l'autorevole magazine GM Authority (vicino agli ambienti dirigenziali della Casa di Detroit) definisce 'Il rinascimento di General Motors', prevede l'Orion Assembly nel Michigan avvii all'inizio del 2027 la produzione di suv full-size e pickup leggeri a benzina per - come specifica una nota di GM - «contribuire a soddisfare la continua forte domanda».

La stessa GM al riguardo ha specificato che la produzione dei modelli elettrici Chevrolet Silverado Ev, GMC Sierra Ev, Cadillac Escalade IQ e Gmc Hummer EV sarà concentrata nello stabilimento GM Factory Zero di Detroit-Hamtramck, nel Michigan. Fairfax Assembly supporterà invece la produzione della Chevrolet Equinox a benzina a partire da metà del 2027 così come l'impianto Spring Hill Manufacturing, nel Tennessee inizierà la produzione dello Chevrolet Blazer a benzina a partire dal 2027 per - ha detto Mary Barra ceo di GM - «offrire ai clienti un'ampia gamma dei veicoli che amano».