Gm, il ceo Mary Barra: «Nostro target è superare Ford e diventare il primo produttore auto in Usa»

General Motors prevede di superare la produzione della rivale Ford Motor, diventando il principale produttore di veicoli negli Stati Uniti nei prossimi anni. L'amministratrice delegata e presidente di Gm, Mary Barra, ha annunciato l'obiettivo poco fa, in concomitanza con la pubblicazione dei risultati finanziari del 2025 e delle previsioni per il 2026.

"Guardando al futuro, si prevede che la nostra produzione annuale negli Stati Uniti raggiungerà la cifra record di 2 milioni di unità", ha dichiarato Barra agli investitori, illustrando i piani per aumentare la produzione nazionale. La spinta di Gm ad aumentare la produzione nazionale arriva dopo che i dazi sull'importazione di veicoli negli Stati Uniti sono costati all'azienda 3,1 miliardi di dollari nel 2025.