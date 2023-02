GM, chiude il 2022 con utile di 9,9 mld su ricavi per 156,7 mld. Barra: «Ottimi risultati anche nel 2023, bene l’elettrico»

L’utile di General Motors sale del 15% nel quarto trimestre con il buon andamento in Nord America che bilancia la debolezza del mercato cinese. I ricavi sono saliti del 28% a 43,1 miliardi di dollari. Il 2022 si è chiuso con utile di 9,9 miliardi su ricavi per 156,7 miliardi. I risultati sono migliori delle attese e i titoli Gm salgono a Wall Street nelle contrattazioni che precedono l’apertura del mercato, guadagnando il 5%. GM ha chiuso il 2022 con un eps diluito di 6,13 dollari, in calo dell’8,5% rispetto al 2021. L’eps adjusted è pari a 7,59 dollari, in rialzo del 7,4%. I ricavi sono aumentati del 23,4% a 156,7 miliardi di dollari. L’utile netto attribuibile agli azionisti è di 9,9 miliardi di dollari, in calo dello 0,8% rispetto al 2021. L’Ebit adjusted ammonta a 14,47 miliardi di euro, in rialzo dell’1,3% su anno, con margine al 9,2%, contro l’11,3% del 2021. Il risultato è nella parte alta della forchetta della guidance per l’Ebit adjusted. Per quanto riguarda il quarto trimestre 2022, i ricavi sono stati di 43,1 miliardi di dollari (+28,4%), l’utile netto attribuibile agli azionisti di 2 miliardi (+14,8%), l’Ebit adjusted di 2,8 miliardi (+33,8%), l’eps di 1,39 dollari (+19,8%) e l’eps adjusted di 2,12 dollari (+57%).

Per il 2023, il gruppo automobilistico Usa si aspetta un utile netto attribuibile agli azionisti tra 8,7 e 10,1 miliardi di dollari, un Ebit adjusted tra 10,5 e 12,5 miliardi e un Eps diluito adjusted tra 6 e 7 dollari. Inoltre, Gm si aspetta un solido cash flow dalle attività automotive tra 16 e 20 miliardi di dollari e un free cash flow adjusted tra 5 e 7 miliardi. «Prevediamo che questo momento positivo ci aiuterà a ottenere ottimi risultati anche nel 2023. In effetti, abbiamo tutti gli ingredienti essenziali per raggiungere un Ebit adjusted in un intervallo compreso tra 10,5 miliardi e 12,5 miliardi di dollari grazie alla nostra solida performance operativà. È quanto indicato da Mary Barra, ceo di Gm, nella lettera agli azionisti in occasione della pubblicazione dei conti 2022. ‘Il 2023 sarà anche un anno di svolta per la piattaforma Ultium’, continua la lettera.

«Sfruttando le batterie prodotte negli Stati Uniti dalla nostra joint venture Ultium Cells e la scalabilità e flessibilità della piattaforma Ultium, stiamo accelerando la produzione di Cadillac LYRIQ, GMC HUMMER EV e BrightDrop Zevo 600 e lanceremo veicoli entusiasmanti come la Chevrolet Silverado EV, Blazer EV ed Equinox EV. Questo ci tiene sulla buona strada per produrre 400.000 veicoli elettrici in Nord America dal 2022 fino alla prima metà del prossimo anno», precisa Barra, spiegando che «i nostri veicoli elettrici sono trasformativi in tanti modi. Stiamo guadagnando nuovi clienti. I nostri investimenti stanno creando nuovi posti di lavoro. Ci stiamo avvicinando a un mondo senza incidenti, zero emissioni e zero congestioni e crediamo che la nostra ricerca e sviluppo, la catena di fornitura, la scala di produzione e la rete di distribuzione sbloccheranno la redditività dei veicoli elettrici. Insieme, stiamo mantenendo i nostri impegni anno dopo anno e vi ringraziamo per il vostro continuo supporto e fiducia», conclude Barra.