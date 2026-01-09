General Motors perde di 7,1 mld di dollari nell'ultimo trimestre 2025 a causa del ridimensionamento attività sui veicoli elettrici

General Motors ha annunciato che registrerà una perdita straordinaria sugli utili pari a 7,1 miliardi di dollari, dovuta in gran parte al ridimensionamento delle attività sui veicoli elettrici alla luce del cambiamento delle politiche statunitensi. Secondo una comunicazione alle autorità di vigilanza, i risultati del quarto trimestre del colosso automobilistico di Detroit saranno appesantiti da 6 miliardi di dollari di oneri legati alla revisione e al ridimensionamento degli investimenti nei veicoli elettrici. I restanti 1,1 miliardi di dollari includono costi derivanti dalla ristrutturazione delle operazioni dell'azienda in Cina.

La mossa di GM segue una svalutazione di 1,6 miliardi di dollari registrata nel terzo trimestre, dovuta a un cambio di rotta sugli investimenti nei veicoli elettrici dopo una brusca inversione delle politiche statunitensi sotto il presidente Donald Trump. Trump, che considera il cambiamento climatico una bufala, ha cancellato importanti iniziative a favore dei veicoli elettrici promosse dal suo predecessore Joe Biden. L'avvertimento sugli utili di GM arriva inoltre poco dopo l'annuncio di Ford del 15 dicembre, secondo cui l'azienda svaluterà circa 19,5 miliardi di dollari nell'arco di diversi anni a causa del mutato quadro politico. Durante la presidenza Biden, l'amministratrice delegata di GM, Mary Barra, aveva investito in modo aggressivo nella costruzione di capacità produttiva per i veicoli elettrici. Nel 2021 l'azienda aveva annunciato l'obiettivo di rendere auto e camion a emissioni zero entro il 2035.