Gm, intesa con General Electric su catena approvvigionamento “terre rare” per auto elettriche

NEW YORK - GE Renewable Energy e General Motors hanno comunicato di aver firmato un memorandum d’intesa per sviluppare una catena di approvvigionamento di terre rare e altri materiali necessari per i veicoli elettrici e le attrezzature che sviluppano energia rinnovabile. L’obiettivo iniziale della collaborazione sarà quello di creare una catena di approvvigionamento per la produzione di magneti, per poi puntare a catene di approvvigionamento per altri materiali, come l’acciaio ecologico e il rame, usati nei generatori di energia rinnovabile e nel settore auto. «Una catena di approvvigionamento sicura, sostenibile e resiliente per i materiali per i veicoli elettrici è fondamentale per l’esecuzione della visione di Gm di un futuro tutto elettrico», ha dichiarato Shilpan Amin, vicepresidente di Gm. A Wall Street, oggi il titolo di Gm perde l’1%, quello di General Electric il 2%.