GM prevede ricavi da software e servizi per circa 7,5 mld di dollari entro fine anno. Nel 2025 cresce l'utile operativo

General Motors ha registrato una significativa perdita netta nel quarto trimestre, dovuta a oneri straordinari legati al ridimensionamento della sua attività nel settore dei veicoli elettrici, ma prevede un aumento degli utili nel 2026. Gm ha registrato una perdita di 3,3 miliardi di dollari nel trimestre, rispetto a una perdita di 2,96 miliardi di dollari nello stesso periodo dell'anno scorso. Il risultato include un onere di 7,2 miliardi di dollari, dovuto principalmente a una svalutazione della sua attività di veicoli elettrici. Gm lo ha annunciato all'inizio di gennaio. L'utile operativo rettificato è stato di 2,8 miliardi di dollari, superando i 2,5 miliardi di dollari registrati l'anno precedente.

Mary Barra, ceo di GM, ha dichiarato che la Casa automobilistica statunitense si aspetta di raggiungere ricavi differiti da software e servizi per circa 7,5 miliardi di dollari entro la fine dell’anno fiscale in corso, segnando un aumento di quasi il 40% rispetto al 2025. Questi ricavi derivano principalmente da contratti di servizi a lungo termine legati a software installati nei veicoli, abbonamenti, servizi digitali e soluzioni connesse che la Casa di Detroit sta potenziando come parte della sua strategia di trasformazione digitale e di diversificazione delle entrate.

La crescita delle entrate software e servizi riflette l’evoluzione del business automobilistico, dove i produttori tradizionali si stanno spostando oltre la vendita di veicoli verso offerte basate su tecnologia, con servizi ricorrenti che contribuiscono a flussi di reddito più stabili e prevedibili nel tempo. GM, come molte altre case globali, ha aumentato gli investimenti in piattaforme digitali, software per connettività, sicurezza, guida assistita e servizi on-demand, che generano ricavi differiti – ovvero importi fatturati nel tempo in funzione dell’erogazione continuativa del servizio.

La forte crescita attesa segnala l’importanza crescente di questo segmento per il modello di business di GM, in un momento in cui il mercato automotive sta assistendo a una convergenza tra mobilità, software e servizi digitali. Questi ricavi aiutano inoltre a compensare parte della pressione esercitata da fattori esterni come costi di produzione, tariffe commerciali e fluttuazioni della domanda di veicoli tradizionali. GM continua a bilanciare la propria attività tradizionale con questa espansione nei servizi digitali, un passo che l’azienda ritiene fondamentale per restare competitiva in un settore in rapido cambiamento.