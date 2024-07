General Motors rallenta piani su veicoli elettrici negli Usa nonostante aumento vendite

General Motors ha dichiarato che sta rallentando nuovamente i suoi piani per i veicoli completamente elettrici, ritardando ulteriormente la costruzione di un secondo stabilimento statunitense per la produzione di camion elettrici e del primo veicolo elettrico del marchio Buick. Il ritardo di sei mesi nella riorganizzazione dello stabilimento di camion elettrici nel Michigan, fino alla meta del 2026, significa che Gm non raggiungera l'obiettivo precedente di raggiungere una capacita produttiva nordamericana di 1 milione di veicoli elettrici entro il 2025.

«Ci impegniamo a crescere in modo responsabile e redditizio», ha dichiarato Mary Barra, Ceo di Gm, agli investitori durante la conference call sui risultati del secondo trimestre. Le consegne di veicoli elettrici negli Stati Uniti di Gm sono comunque aumentate del 40% durante il secondo trimestre rispetto all'anno precedente, arrivando a 21.930 unita. Tuttavia hanno rappresentato solo il 3,2% delle vendite totali negli Usa.