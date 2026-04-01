GM ricalibra la strategia produttiva negli Stati Uniti e accelera sui pickup, ma frena sull'elettrico

General Motors ricalibra la propria strategia produttiva negli Stati Uniti, puntando sui modelli più redditizi a combustione mentre rallenta sull'elettrico. Il gruppo - secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters - ha deciso di aumentare la produzione di pickup pesanti nello stabilimento di Flint, in Michigan, introducendo una settimana lavorativa a sei giorni a partire da giugno per rispondere a una domanda ancora sostenuta. L'impianto, uno dei più storici della casa americana, produce i modelli Silverado e Sierra heavy-duty, che continuano a registrare volumi rilevanti sul mercato statunitense.

La scelta arriva in un contesto segnato dall'aumento dei prezzi del carburante legato alle tensioni in Medio Oriente e da listini delle vetture ormai prossimi ai 50.000 dollari, ma senza un impatto significativo sulla domanda di pickup tradizionali. Nel 2025 GM ha venduto circa 320 mila unità di questi modelli negli Stati Uniti. Parallelamente, il gruppo - come riportato anche dal Detroit News - ha annunciato uno stop temporaneo alla produzione nello stabilimento Factory Zero, dedicato ai veicoli elettrici, con il conseguente collocamento in cassa di circa 1.300 lavoratori. La sospensione, iniziata il 16 marzo, dovrebbe durare fino a metà aprile ed è legata alla necessità di adeguare i volumi produttivi a una domanda più debole del previsto per le auto a batteria.

La decisione si inserisce in un quadro più ampio di revisione delle strategie sull'elettrico: già nei mesi scorsi GM aveva annunciato tagli e ridimensionamenti in diversi impianti legati a EV e batterie, nel tentativo di contenere i costi e allineare l'offerta a un mercato ancora incerto. A pesare è anche il contesto normativo e macroeconomico, con la fine degli incentivi federali per l'acquisto di veicoli elettrici e l'aumento dei costi di produzione. L'incertezza sull'andamento dei prezzi dei carburanti, influenzati dalle dinamiche geopolitiche, rende inoltre più difficile prevedere l'evoluzione della domanda tra veicoli elettrici e modelli tradizionali.