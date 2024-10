GM, risultati superano gli obiettivi. Casa Usa è ottimista sugli utili dell’intero anno: tra i 14 ed i 15 mld di dollari

General Motors ha continuato a sfidare le aspettative di Wall Street quest’anno, pubblicando risultati del terzo trimestre superiori alle previsioni degli analisti, grazie alle vendite costanti di truck e Suv con motore a benzina e al focus sul mantenimento delle scorte. GM punta a un utile annuale nella parte alta della sua precedente previsione, e il Direttore Finanziario Paul Jacobson ha spazzato via le preoccupazioni economiche per i clienti. “Il consumatore ha retto molto bene”, ha detto ai giornalisti, aggiungendo che i tagli dei tassi di interesse miglioreranno ulteriormente la domanda il prossimo anno. GM ha iniziato l’anno prevedendo un utile ante imposte di 12-14 miliardi di dollari e a metà anno ha alzato la previsione a 13-15 miliardi di dollari, sostenuta da prezzi forti e dalla spesa dei consumatori. Ieri, ha dichiarato di essere sulla buona strada per realizzare un utile ante imposte tra i 14 e i 15 miliardi di dollari. L’utile per azione rettificato di GM è stato di 2,96 dollari per il trimestre, superando le previsioni degli analisti di 2,43 dollari per azione. Il fatturato per il periodo di tre mesi è stato di 48,8 miliardi di dollari, battendo le aspettative di Wall Street di 44,6 miliardi di dollari.

L’amministratore delegato Mary Barra si è concentrata su un messaggio di stabilità, affermando all’inizio di questo mese che il profitto della Casa automobilistica per il prossimo anno dovrebbe essere simile a quello di quest’anno, un sollievo per gli investitori preoccupati di un potenziale calo dei guadagni dell’industria automobilistica. GM ha dichiarato che i prezzi potrebbero essere più bassi il prossimo anno, ma si aspetta che i risultati siano sostenuti dai tagli ai costi dei Suv e degli EV e dal miglioramento in Cina. Un punto debole nei guadagni altrimenti forti è stata la Cina, dove le operazioni sono regredite da una potenza a una perdita di 210 milioni di dollari nel primo semestre di quest’anno. GM ha perso altri 137 milioni di dollari nella regione durante il terzo trimestre e sta pianificando una ristrutturazione delle operazioni in quel Paese. “Non abbiamo ancora avviato una vera e propria ristrutturazione”, ha detto Jacobson, aggiungendo che le vendite nella regione sono in aumento e le scorte in calo.

Le preoccupazioni degli investitori, secondo quanto riporta il sito interautonews.com, persistono sul fatto che i tassi di interesse storicamente elevati e le paure economiche raggiungeranno i consumatori e smorzeranno le vendite di nuove auto, nonostante la resilienza registrata per gran parte dell’anno. Gli azionisti sono anche preoccupati per le perdite di EV delle case automobilistiche, mentre i rivali cinesi producono veicoli elettrici a prezzi accessibili all’estero e Tesla continua a dominare le vendite di veicoli a batteria negli Stati Uniti. Mentre le case automobilistiche cinesi non sono ancora penetrate negli Stati Uniti, le grandi case automobilistiche come GM vedono la minaccia di veicoli a basso costo e ad alta tecnologia, hanno detto i dirigenti. Le azioni di GM sono aumentate del 36% da un anno all’altro, superando i rivali Stellantis e Ford Motor, le cui azioni sono entrambe diminuite nello stesso periodo. Ford ha lottato con costosi problemi di qualità e Stellantis con un calo delle vendite e dei ricavi in Nord America dopo aver aumentato i prezzi e frenato gli incentivi. Il motore dei profitti di GM, i tradizionali veicoli a benzina, compresi otto modelli di Suv a benzina rinnovati fino alla fine del 2025, stanno attirando molti clienti che non sono ancora pronti per gli EV.

Le vendite di EV dell’azienda sono aumentate in ogni trimestre di quest’anno, grazie all’incremento della produzione di modelli come il truck Silverado EV e il Suv elettrico Equinox. Tuttavia, gli EV hanno rappresentato solo il 4% circa delle consegne totali dell’azienda negli Stati Uniti fino al terzo trimestre. Gli investitori sperano anche in una maggiore chiarezza sui piani dell’unità autonoma Cruise di GM, che è sotto esame da quando uno dei suoi robotaxi ha investito un pedone l’anno scorso. L’unità ha registrato una perdita operativa di 400 milioni di dollari per il trimestre, più contenuta rispetto alla perdita di 700 milioni di dollari del periodo precedente.