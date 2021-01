Gm svela piani futuri per auto volante, il titolo balza a Wall Street

NEW YORK - Il titolo di General Motors ha toccato oggi un record intraday, dopo che la casa automobilistica ha svelato un nuovo furgone elettrico e rivelato un progetto per le auto volanti. Il titolo è salito dell’8,8% a 48,95 dollari, per una capitalizzazione di circa 70 miliardi di dollari. L’amministratrice delegata, Mary Barra, e altri manager della casa automobilistica hanno discusso dei piani di Gm durante la Ces 2021, la fiera dell’elettronica che quest’anno è interamente online. Nel corso dell’anno, sarà messo in vendita l’EV600, un furgone elettrico, e le intenzioni di Gm è di lanciare altri prodotti elettrici in futuro, tra cui l’eVTOL (velivolo per il decollo e l’atterraggio verticale elettrico), i cosiddetti taxi o auto volanti. Nonostante appaia un settore ancora pieno di incertezze, il mercato dei velivoli urbani autonomi potrebbe valere 1.500 miliardi di dollari entro il 2040, secondo Morgan Stanley. In questo momento, il titolo di Gm guadagna il 5%.