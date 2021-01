Gm tocca record a Wall Street (+9%) dopo accordo con Microsoft su auto autonoma

NEW YORK - General Motors continua ad aggiornare il proprio record a Wall Street, grazie alle sue decisioni di puntare sull’elettrico e sulle auto a guida autonoma. Oggi, la casa automobilistica statunitense ha annunciato una partnership con Microsoft (+0,14%) che permetterà di velocizzare i tempi per la commercializzazione dei veicoli a guida autonoma. Cruise, la sussidiaria di Gm nata per sviluppare auto autonome, oggi ha comunicato un nuovo investimento di oltre 2 miliardi di dollari da parte di Microsoft, Gm, Honda e investitori istituzionali. Inoltre, Gm userà Microsoft come fornitore preferenziale dei servizi cloud.

L’obiettivo è il lancio di 30 veicoli elettrici entro il 2025, ha scritto l’amministratrice delegata di Gm, Mary Barra, in una nota. Il titolo di Gm, toccati i 54,53 dollari, vale ora 54,47 dollari (+9,01%), per una capitalizzazione di quasi 78 miliardi di dollari. La scorsa settimana, il titolo di General Motors ha guadagnato oltre il 16%, grazie soprattutto alla presentazione del furgone elettrico che sarà messo in vendita entro l’anno e all’intenzione di lanciare altri prodotti elettrici in futuro, tra cui l’eVTOL (velivolo per il decollo e l’atterraggio verticale elettrico), il cosiddetto taxi o auto volante.