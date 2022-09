GM venderà 175mila veicoli elettrici a Hertz nei prossimi 5 anni. La produzione di Bev salirà a 2 milioni entro il 2025

NEW YORK - General Motors venderà fino a 175.000 veicoli elettrici a Hertz Global nei prossimi cinque anni. Lo ha annunciato la casa automobilistica statunitense, specificando che le prime vetture saranno consegnate all’inizio del prossimo anno. General Motors ha in programma un aumento significativo della produzione di veicoli elettrici nei prossimi anni e ha intenzione di raggiungere una capacità di produzione di 1 milione di veicoli elettrici negli Stati Uniti e un milione in Cina entro il 2025. Da sottolineare che General Motors ha perso il 5,61%, dopo aver annunciato che venderà fino a 175.000 veicoli elettrici a Hertz Global (-2,11%) nei prossimi cinque anni.