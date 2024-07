Gm, vendite secondo trimestre +0,6% a 696.086 veicoli: è il miglior trimestre in oltre 3 anni

General Motors ha registrato il miglior trimestre in oltre tre anni, con notevoli aumenti nelle vendite di pickup e auto elettriche. Nel secondo trimestre dell 2024, la casa automobilistica di Detroit ha venduto 696.086 veicoli, per un rialzo dello 0,6% rispetto a un anno prima. Un numero così alto di veicoli non veniva venduto dal quarto trimestre del 2020. Le consegne di auto elettriche sono aumentate del 40% a 21.930 veicoli, ma le auto elettriche rappresentavano solo il 3,2% delle vendite totali. La trimestrale, però, non spinge il titolo di General Motors, in rialzo solo dello 0,2%.